“¿Sabes? Lo que más me llamó la atención es saber que iban a ir tantos amigos. Francamente, si fuera solo no me sentiría tan cómodo. Soy muy especifico para las cosas que me dan placer o bienestar, me gusta estar rodeado de gente que quiero o conozco. Me gusta la familiaridad. No soy de ir a fiestas ni grandes eventos solo por ir”, explicó.