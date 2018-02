Exclusiva: el hijo de Ariadne Díaz ya recibe instrucciones en los foros donde trabaja su mamá

Ariadne Díaz charló en exclusiva con Univision Entretenimiento en compañía de su hijo Diego Ornellas, de casi dos años de edad, en el Foro 9 de Televisa San Ángel, donde el pequeño espera todos los días pacientemente a que sus famosos padres terminen de grabar la telenovela 'Tenías que ser tú': "Entre escenas y todo comparto un ratito con él, esto (el trabajo de actriz) se vuelve muy natural para él; creo que disfruta mucho estar dentro del foro con la gente y yo disfruto mucho tenerlo aquí”.

Diego es un niño que ha alcanzado la fama a la par de sus padres, los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, pues desde su nacimiento acaparó titulares y hasta crearon su propia cuenta de Instagram, que actualmente cuenta con 271,000 seguidores. En dicha cuenta Ariadne y Marcus comparten algunos momentos del pequeño, desde su comida favorita y sus primeros pasos, hasta sus primeras palabras: “A mí me gusta compartir, al principio no tanto. Cuando nació yo estaba como muy hermética en compartir todo lo que tenía que ver con él, pero conforme pasó el tiempo me fui relajando y hoy por hoy me gusta hacerlo. Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero hay una parte muy linda que nos encanta presumir y hacer a la gente que nos quiere parte de nuestras vidas”.



A su año y nueve meses de edad, Diego está entendiendo el trabajo de sus padres; es la actriz mexicana de 31 años de edad quien relata cómo en una ocasión que la vio interpretar una escena de llanto, el pequeño recibió instrucciones por el megáfono del director de cámaras: “En una escena donde me tocaba llorar el director de cámaras anunció: 'Todos los que se llamen Diego, no lloren', y él se quedó así (quieto), y no volvió a llorar. Como esa hay varias cosas chistosas que pasan y les agradezco que siempre me apoyan y están tomándolo con humor”, dijo la actriz, mientras fue interrumpida por los balbuceos de su hijo.

Diego estuvo callado durante la charla, en los brazos de su madre, mientras jugaba con un carrito, pero muy atento y disciplinado pareció darse cuenta de que la actriz estaba trabajando, por lo que guardó total silencio.



Ariadne Díaz participa actualmente en la novela ‘Tenías que ser tú’, producción con la que está agradecida porque le tienen ciertas consideraciones por ser madre: “Aquí se han portado a todo dar, esta parte de ser mamá ha sido mucho más fácil en esta producción donde siempre se ha sentido este cariño, este apoyo que me dicen: 'Tráete a tu hijo, nosotros lo cuidamos'”.

Si bien Marcus y Ariadne están disfrutando ampliamente la etapa de ser padres primerizos, no está en sus planes a corto plazo darle un hermanito al pequeño Diego: “Ahorita trabajando y disfrutando que está en una edad padrísima, y no me la quiero perder por nada”.

