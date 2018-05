Ex Miss Universo cierra su cuenta de Twitter

La ex Miss Universo colombiana Paulina Vega cerró este 27 de mayo su cuenta de Twitter tras recibir una oleada de críticas por apoyar a Iván Duque, candidato a la presidencia de Colombia, reportó la agencia de noticias EFE.

"Es demasiado entendible que personajes públicos como Silvestre Dangond, Paulina Vega Dieppa o Carlos Vives estén apoyando la campaña de Duque . Total, no viven en Colombia y no les importa lo que pase aquí", manifestó uno de sus detractores.

Poco después la ex Miss Universo escribió a sus más de 400,000 seguidores: “Lastimosamente no puedo votar hoy por compromisos de trabajo. Invito a todos mis compatriotas colombianos a salir a votar. No cometamos los mismos errores de nuestros países vecinos”.