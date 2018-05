Esto te costaría parecerte a Meghan Markle (y no es tan caro como crees)

Los 'must' de Meghan

El secreto para estar radiante

De todos los secretos de belleza que Meghan pudiera tener, el más codiciado es saber qué se aplica en el rostro para lucir radiante y libre de imperfecciones. Según lo dicho por ella misma a Beauty Banter, esto se logra al usar un mínimo de maquillaje (de ahí que use productos caros, obligándose a usarlos con moderación, o bien seguir la filosofía de 'less is more') y todos los días utilizar un toque de la base Radiance de Laura Mercier, cuyo precio es accesible, y viene en tonos bronce o perla, y se debe aplicar diariamente después de humectar la piel.