Eugenio Derbez no planea más hijos, pero sí más películas: "Cerramos la fábrica"

En más de una ocasión Eugenio ha señalado que con su cuarta hija Aitana es con la que ha podido realizar su faceta como papá, ya que por su trabajo tan absorbente no estuvo tan presente en la infancia de sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo. Además explicó que esos errores no los quiere volver a cometer : “Mi familia la ha sufrido mucho este año que ha sido de mucho trabajo, pero ya les prometí que le voy a bajar y el próximo año me tomaré más tiempo para estar con ellos”.

Durante la premier en México de la cinta que protagoniza Derbez, confesó que a pesar de su apretada agenda de compromisos siempre tiene tiempo para la más pequeña de sus retoños: “Me la paso en en el piso porque me dice: 'Papi, ¿jugamos?', no importa lo cansado que llegue me encanta hacerlo, me derrito y juego”.