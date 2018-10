Esta fue la contundente respuesta de la mamá de Geraldine Bazán a lo dicho por Gabriel Soto sobre su divorcio

Al cuestionarla respecto al último mensaje de Gabriel Soto donde Gabriel habla sobre las mujeres divorciadas que tienen chofer, tarjeta de crédito y casa pagadas, la mamá de Geraldine comentó: "Pues es lo que mi hija se merece, fueron 10 años y creo que debería desearle que le vaya bien a la madre de sus hijas . Si los actos altruistas no se presumen, cuanto más las cosas que uno hace por su familia . Mi hija siempre tuvo ojos de amor y cariño para él".

Respecto a las imágenes donde captaron en pleno noviazgo a Gabriel e Irina Baeva, señaló: "Sobre advertencia no hay engaño. Creo que no era tanto de su equipo (de Gabriel), sino del otro lado (Irina) que daban los avisos a la prensa. Como sea ya, le deseó lo mejor, que le vaya muy bien, que disfrute y que tenga mucho trabajo".

Ante la declaración de Gabriel respecto a que ahora está trabajando para encontrar su felicidad, dijo tajante: “La felicidad no es un lugar, es el camino... uno debe aprender a ser feliz con lo que tiene”.

Y bromeó respecto a aquella declaración de Gabriel donde aseguraba que Irina era muy inteligente porque hablaba tres idiomas : "Yo también hablo varios idiomas: inglés, francés y lenguaje de señas", mientras se llevaba las manos a la cabezay los ojos y se tapaba las orejas y la boca, haciendo el ademán de: "Piensa, observa, cállate y no escuches".



Respecto a que Gabriel haya sido atacado desde hace dos años tras la separación de Geraldine, su exsuegra dijo no estar de acuerdo y concluyó diciendo: "Si mi hija, que es la interesada y la víctima, no habla, yo no tengo por qué dar más detalles”.