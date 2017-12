Esta es la rutina con la que Aislinn Derbez se mantiene en forma a los 8 meses de embarazo

Aislinn Derbez y su pareja Mauricio Ochmann sorprendieron a sus seguidores mediante un video en sus redes sociales donde el actor compartió las rutinas de crossfit que realizan en pareja, pese a que la joven tiene un embarazado de casi ocho meses.

Durante la transmisión en vivo, que compartieron a través de Instagram, sus seguidores le cuestionaron a Mauricio si no era peligroso que Aislinn hiciera un ejercicio tan extremo, por lo que el actor se acercó a su coach y le pidió que dijera qué sí y qué no estaban haciendo mal, a lo que el entrenador contestó que como ella tiene una buena “memoria muscular”, el acondicionamiento físico no le afecta al bebé, quien está a semanas de nacer.



El actor Mauricio Ochmann aprovecha sus redes sociales para hacer notar lo emocionado que está por convertirse nuevamente en papá, esta vez junto a su esposa, Aislinn Derbez. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann contrajeron matrimonio en junio de 2016 en un hotel en Tepoztlán, México. Con esta imagen publicada en su cuenta de Instagram, el actor Mauricio Ochmann confirmó que su esposa estaba embarazada. "Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. !Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero", escribió el actor junto a la imagen con la que dio a conocer al mundo que estaban embarazados. Para celebrar su primer baby shower, la actriz usó ropa cómoda que dejaba ver la pequeña pancita cuando apenas empezaba a salir. El actor compartió en sus redes sociales esta imagen donde Aislinn luce una pancita cuando tenía 23 semanas de gestación. Además, la publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje por parte del actor, quien se mostró "loco de amor" al ver a la actriz disfrutar de esta etapa. Durante su embarazo, la actriz ha mostrado parte de la alimentación que mantiene con la que se permite cubrir los antojos que ha tenido, pero sin olvidarse de incluir productos saludables. Con esta pequeña liga negra, Aislinn logró ampliar la cintura de sus jeans y atar el botón. Juntos hicieron un viaje en el que durante varias semanas visitaron varios detinos de Europa. Antes del mismo, ambos se hicieron un cambio drástico de imagen. Mauricio Ochmann compartió por primera vez el vientre de su esposa, durante su estancia en Europa. Aquí aparecen en un centro de aguas termales, en Italia. Durante este viaje europeo, la pareja de actores se dedicó a comer los platillos típicos de cada lugar y recorrieron a pie cada uno de los pequeños pueblos que visitaron. Al llegar a México, Aislinn compartió esta imagen cuando estaba por cumplir 7 meses de gestación. Al subirla, escribió que dedicaría el resto de su embarazo a descansar y preparar todo lo relacionado con su bebé, del que aún desconocen el sexo.



En las imágenes podemos ver a Aislinn cargando peso y haciendo lagartijas y estiramientos al lado de su esposo, quien siempre la motivó para que siguiera y terminara la hora de ejercicio que estaban haciendo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde actualmente radican.

Este año sin duda ha sido uno de los mejores para la pareja: los dos participaron en la película 'Hazlo como hombre', la cual fue exitosa; cumplieron su primer aniversario de bodas en abril pasado y actualmente están esperando a su primer hijo, por lo cual ambos no ha parado de compartir la emoción que sienten con sus seguidores.

