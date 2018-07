Esta es la razón por la que Ana Patricia se ausentó de Despierta América (te explicamos los detalles)

Les cuento que hoy tuve ultrasonido para ver el crecimiento de mi bebe y su peso ❤️ ya está cerquita de las 7 libras, este jueves cumplo las 37 pero si ya estuviera en las 39 semanas hoy mismo me inducían el parto 😅 porque estoy baja de líquido amniótico 💦 por lo que el doctor me mando a descansar unos días hasta un nuevo ultrasonido el próximo martes 🙏🏼 por eso no me verán en @DespiertAmerica por ahora ❤️ @JesusFoto @BalloonsByLuzPaz

