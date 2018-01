Esta es la extraña enfermedad que padece Dulce desde hace 15 años y que le provocó baja autoestima

La cantante mexicana Dulce reveló que desde hace 15 años sufre psoriasis -una enfermedad de la piel que causa escamas o manchas secas que producen comezón-, y que cuando fue diagnosticada con ella le daba pena admitir que la tenía, por lo que inventaba pretextos para justificar las lesiones visibles en sus manos.

Al respecto, Dulce que la enfermedad tiene mucho qué ver con el estrés, por lo cual le aparece o se agrava cuando tiene importantes cargas de trabajo: “ Es una cosa totalmente psicosomática, conforme me voy tranquilizando se me va yendo; ahorita me salió porque andaba un poco presionada por un tema de unos papeles sobre un restaurante que quiero poner, y por eso se me volvió a dar”, dijo ante varios medios con motivo de la conferencia del show 'Grandiosas'.





Ante los cuestionamientos sobre cómo fue que se dio cuenta de esta enfermedad y desde cuando la padece, comentó: “Muchos años me dio pena decir lo que tenía, porque la verdad es eso, esta enfermedad duele, pero sobre todo avergüenza, te quita mucho la autoestima. Lo padezco desde hace 15 años y siempre me ha dado en los manos y una que otra vez en los codos, pero la verdad es que tiene que ver mucho con la paz. Cuando me preguntaban que qué tenía cuando me veían las manos, siempre decía que me caía o que me lastimaba, pero después entendí que siempre lo voy a padecer, entonces mejor decir las cosas como son”.

Aunque ahora lo dice abiertamente, Dulce está en busca de algún tratamiento que le ayude a aminorar las lesiones en la piel, ya que los medicamente que utilizó por mucho tiempo y que casi lograron que desapareciera esta enfermedad, ya no los encuentra, por lo que está dispuesta a aventurarse a producirlo ella misma para que las personas que padecen psoriasis puedan llevar una mejor vida.





“Durante 7 años me mantuvo alejada de la enfermedad, pero regresó y lo genera muchas cosas: desde disgustos, tensiones, desveladas y muchas cosas. De hecho ya no lo tengo tanto, la semana pasada lo tenía un poco más fuerte, pero bueno, ya estoy acostumbrada”, mencionó la cantante.

Este próximo 9 de febrero Dulce se presentará en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes en la Ciudad de México, al lado de estrellas como Manoella Torres, Rocío Banquells y Edith Márquez dentro del show ' Grandiosas', que próximamente llegará también a varias ciudades de Estados Unidos.



Dulce contó cómo le hizo un show privado a Juan Gabriel Univision 0 Compartir



También te puede interesar: