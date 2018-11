Escorpión – Viernes 9 de noviembre de 2018: esa persona ausente regresará a tu lado

El amor debe vivirse cada día y este viernes es uno de esos, Escorpión Si ahora te sientes feliz junto a quien te ama, y amas, no arriesgues nada por una quimera. Sigue tus intuiciones y al mismo tiempo actúa con firmeza para que puedas reparar el daño emocional que hayas cometido sin darte cuenta con tu pareja amorosa o con quien te ama y has herido inconscientemente.

Enmienda cualquier error, no termines tu ciclo de cumpleaños sin haberlo hecho. Los asuntos delicados empezarán a resolverse básicamente los asociados con cuestiones legales, laborales o familiares.

Amor



Todo en la vida está sujeto a los cambios. Una experiencia desagradable del pasado no debe impedir el disfrute de tu felicidad actual. Cada encuentro es diferente y no tienes por qué pensar que nuevamente te va a salir mal. Vive intensamente hoy. Hay buenas noticias. ¿Sólo o sola? No te preocupes, ¡tu soledad termina!