Escorpión - Viernes 8 de febrero de 2019: cambios favorables en tu vida económica

Actúa con objetividad y no te dejes llevar por deseos sino más bien aplica esa inteligencia natural y práctica de tu signo escorpiónido para separar de tu vida las cosas que no funcionan en el amor y terminar lo que no conviene aunque te duela. Un viaje corto promete mucho, pero antes de realizarlo cerciórate de dejarlo todo bien arreglado en tu casa, trabajo y familia para no estar luego con preocupaciones o dolores de cabeza. Así será todo mejor.