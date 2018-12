Escorpión – Viernes 7 de diciembre de 2018: esa persona ausente se acercará a ti

El aire de confianza que te envuelve en estos momentos te servirá para decir que no, a una relación indeseable y vivir tu vida con una óptica más fresca que te permita disfrutar sin peleas ni problemas tu relación amorosa. Con un poco de voluntad dejarás atrás el pasado y vivirás un lindo presente.

Amor

Se resuelven situaciones que en el pasado reciente te han mantenido en ascuas, pensando que el amor estaba en peligro, cuando lo cierto es todo lo contrario. Ahora reconoces errores y no los ves como fracasos, sino como experiencias para crecer y aprender de ellas, y esto te vuelve mucho más seguro de ti mismo.

Salud

Trabajo

No te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza pues tu signo es muy inteligente y sagaz, capaz de sacarle el mejor provecho a situaciones comprometedoras. Una persona en tu trabajo puede causarte problemas. Evítala.

Dinero y fortuna

Estudia bien las proposiciones que te están presentando en estos momentos y no te dejes llevar únicamente por la parte positiva de los contratos. Aplica tu magnífica intuición famosa por su olfato para el dinero y la economía y no tendrás problemas.

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy viernes



La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: mantén tu presencia de ánimo, no te impacientes, es mejor esperar un poco y encontrar la persona correcta que no lanzarse a lo primero que te llegue a los ojos.