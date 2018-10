Escorpión – Viernes 5 de octubre de 2018: ¡cuidado, estás muy dominante!

Amor

Salud

Ahora que ha comenzado un tránsito planetario importante por tu signo escorpiónido es tiempo ideal para que te propongas ir a tu médico y hacerte tu evaluación médica de rutina. Si eres mujer no dejes de revisar tus senos, una mamografía salva vidas. Si eres hombre, no descuides tus análisis rutinarios.

Trabajo



No estamos exentos de problemas, pero preocuparse antes de tiempo no conduce a nada. Alguien que aprecias tiene dificultades laborales o se queda temporalmente sin trabajo lo cual te inquieta porque piensas que tú también puedes correr la misma suerte, tranquilo, no es así.