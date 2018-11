Escorpión – Viernes 23 de noviembre de 2018: el plenilunio activa tu sexto sentido

Amor

Recuerda siempre, Escorpión, que no todos ven la vida con la misma intensidad que tú e intentar cambiar a otros pone en peligro tu estabilidad sentimental. En tu caso lo más importante en este período de tu vida es la vieja enseñanza de “tomar a todos como son y no como queremos que sean”, si nos conviene bien, si no, seguimos nuestro camino.