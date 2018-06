Escorpión – Viernes 22 de junio del 2018: una etapa feliz en la que todo lo bueno sucederá

Este viernes te percatarás que estás entrando en una etapa muy productiva. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería.

Pon tu mente en lo que deseas y verás como aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado en un sitio público que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso. Una llamada telefónica lo puede cambiar todo, no vaciles, sigue tus corazonadas, no rechaces al amor, muchas oportunidades no se repiten.