Escorpión – Viernes 2 de febrero 2018:estás en un tono de exploración sentimental

No te impacientes si algo no sale como habías deseado, ya sucederá.

Noticiero astrológico: la Luna está en Virgo y todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que está retrógrado. El planeta Júpiter está en tránsito directo por tu signo Escorpión.

Este fin de semana todo lo relacionado con las rifas, loterías y sorteos están muy bien auspiciados. Si te entran deseos de darte una visita por un casino o participar en un concurso o rifa legal, puedes ganar dinero. Sigue tus intuiciones en este viernes de tantos movimientos planetarios y aspectos interesantes en tu horóscopo. Atiende las llamadas telefónicas, los correos y no descuides tu imagen pública pues será un factor clave en un asunto de dinero o trabajo.



Frase del día: soy feliz en la medida que vivo más acorde a mi naturaleza





Amor



Vas a tener la posibilidad de vivir nuevas experiencias amorosas junto a quien te inspira mucho, pero al mismo tiempo debes ser prudente si tu situación social está en juego. Esto quiere decir que no te dejes llevar solamente por emociones sino por razones y que apliques tu sentido común y experiencia en todo momento.



Sa





Salud



No te sigas auto excusándote con esa historia de no tener tiempo para ejercicios. Si no has logrado bajar de peso como esperabas a pesar de las pastillas, las dietas y los licuados, la solución está en más actividad física. Muévete y será mejor.

Trabajo



Es muy posible que tengas que modificar tus horarios laborales, o tu estilo de vida, para poder incrementar tus ingresos y mejorar tus condiciones actuales de trabajo.



Tu intuición será tu aliado en una negociación importante en este día





Dinero y fortuna



Este no es el momento para cambiar de asesores legales, abogados o personas que estén a cargo de tus intereses. Si hay algo que no funciona bien espera un poco hasta que las mareas cósmicas hayan regresado a su ritmo normal.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de atracción y encanto personal.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Escorpión: no diferenciar una realidad de un deseo, una plática inocente con una insinuación.

¿Qué debo evitar?: querer tener la razón a toda costa.

Predicción de pareja para hoy viernes



La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.



La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: ¡ni te preocupes! El amor llegará cuando no lo esperes y en el lugar menos pensado.