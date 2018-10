Escorpión – Viernes 19 de octubre de 2018: un amigo que está convirtiéndose en algo más

Existe cierta sensación confusa en tus sentimientos, particularmente si no has podido definir bien si lo que sientes por alguien es amistad, o algo más.

El amor te da vueltas en los círculos donde te desenvuelves, Escorpión, por eso es tan importante que no te apresures a la hora de tomar decisiones que involucren un compromiso o una responsabilidad formal, explora, no te adelantes a los acontecimientos. No te impacientes porque ahora las cosas marchan mejor que antes. Lo estancado se mueve y será aún mejor a medida que se aproxime el inicio de tu ciclo de cumpleaños.