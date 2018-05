Escorpión – Viernes 18 de mayo del 2018: esa persona se acercará a ti

Hay algunas personas negativas que se te acercan para decirte cosas que pueden impresionarte o sugestionarte. No te dejes envolver por ellas. Sabrás escoger lo que mejor te conviene y vivir junto a quien amas, sin tener que esperar que otros lo aprueben.

Aprovecha esta buena racha astral y exige, como Escorpión, pero al mismo tiempo recuerda que debes ponerle un toque de paciencia y humildad a lo que plantees para que no vayas a causar la impresión de ser demasiado impulsivo o arrogante.

Amor

Debido a las incidencias planetarias que están influyendo en tu signo Escorpión te sientes impulsado a decir lo primero que se te ocurre y esto podría ponerte en compromisos futuros si prometes lo que no puedes cumplir. La solución es pensar antes de abrir la boca y no a la inversa, así te evitarás malas interpretaciones.

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

El dinero se multiplicará, como corresponde a la naturaleza de tu signo durante esta etapa astral, Escorpión. Te van a entrar ingresos por diferentes vías, no malgastes esas entradas adicionales. Ahorra más, invierte de manera inteligente y ya verás los resultados en pocas semanas.

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy viernes



La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: no te impacientes, librano, es mejor esperar un poco y encontrar la persona correcta que no lanzarse a lo primero que te llegue a los ojos.