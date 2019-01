Escorpión – Viernes 18 de enero de 2019: te animarás a dar ese paso osado en el amor

No actúes precipitadamente en asuntos sensibles del corazón, Escorpión. Trata de superar los errores del pasado, no te culpes de nada y vive tu representa para ti.

En cuestiones sentimentales, no te apresures a empezar o terminar nada de forma definitiva en este ciclo puesto que estás algo impaciente y esto puede causar dificultades en tus decisiones o la forma en que reacciones ante las proposiciones que escuches. Déjate guiar por tu sexto sentido, tu sensibilidad escorpiónida que siempre te indica el camino correcto a seguir.

Amor

Una sospecha te está dando vueltas en la cabeza y si la alimentas no podrás dormir tranquilo. Si te sientes engañado o piensas que alguien te es infiel, no saltes enseguida a una conclusión. Aclara los puntos, pero sin demandas y no vayas a convertir una situación simple en un drama pasional una nota de exageración.