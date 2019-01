Escorpión – Viernes 11 de enero de 2019: estás entrando en el corazón de esa persona

Este fin de semana harás algo que inspirará a quienes están a tu lado y tu personalidad impactará acentuando tu carisma a la hora de conquistar los corazones. Ponle punto final a una falsa amistad si está en juego una relación amorosa. Si tu pareja es estable y no tienes quejas, no permitas a una intromisión ajena afectarla con sus comentarios críticos, y sobre todo no dejes que nadie te juzgue ni discutas por cosas pequeñas.