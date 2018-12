Escorpión – Sábado 8 de diciembre de 2018: solucionarás lo que te intrigaba

Tu signo escorpiónido cuando se siente lastimado en su ego tiende a las escenas de celos y los sentimientos posesivos y esto a la postre te causa mucho daño. Quizás te lleguen a tu casa rumores procedentes de tu trabajo algo desconcertantes y podrías sentirte inquieto y preocupado al respecto. No te dejes impresionar por esos chismes y disfruta tu fin de semana, lo que sea ya sonará.

Amor

Cuando tu corazón te indique que el amor ha llegado a tu vida y se encuentra frente a ti, habrá llegado la hora de actuar. No lo pienses más, las vacilaciones serían lamentables, y luego te preguntarás del por qué de tu silencio forzado. ¡Habla!

Salud

Trabajo

Tu prestigio se eleva y las responsabilidades que cumples con esmero no caen en un terreno estéril. Ahora se reconocerá tu esfuerzo y pronto recibirás la recompensa merecida en forma de dinero o un ascenso promocional en tu centro de trabajo.

Dinero y fortuna



Anímate y empieza a mover tu dinero de una manera adecuada para que no te vayas a comprometer innecesariamente en un gasto que no tiene ningún sentido y luego cuando llegue el mes de enero no sabrías como resolverlo.