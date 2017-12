Escorpión – Sábado 30 de diciembre 2017: Un sueño empieza a materializarse

Lo que pensaste no ibas a solucionar ahora se convierte en realidad. Más... Por Profesor Zellagro

30 de diciembre | No te precipites: no quieras hacer todo a la vez

Noticiero astrológico: La Luna continúa en tránsito por el signo de Tauro y los planetas Urano y el planetoide Ceres están retrógrados.

Una buena iniciativa se transformará en algo sólido si la pones en práctica. Además, un sueño empieza a materializarse en tu vida amorosa y esa persona que hasta ahora estuvo alejada, como distante o imposible, deja de ser una quimera para convertirse en una realidad. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía y a salir bien de un encuentro embarazoso con alguien del pasado, Escorpión.

Amor

Estás empezando a sentir nuevas emociones asociadas a quien hasta ahora te era indiferente, pero que en estos momentos se ha convertido en alguien en quien piensas constantemente, y no sabes bien si se trata del inicio de un sentimiento o de un capricho, pronto descubrirás realmente lo que es.

Salud

No te dejes abatir por las preocupaciones temporales y mucho menos permitas que los problemas cotidianos influyan en tu salud. Si algo no lo puedes resolver, espera, toma medidas, pero no descuides tu alimentación ni tu reposo.

Trabajo

Recibirás noticias legales altamente prometedoras que te animarán a seguir insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo y en consonancia con tus necesidades personales urgentes, capacidad y facilidad para transportarte.



Dinero y fortuna

Haz lo tuyo con confianza. Hay planes económicos que requieren ajustes y también una actitud más decidida de tu parte. Eres tú, y nadie más, quien debe vigilar tu dinero y economía. No te dejes intimidar por quienes tienen más que tú, Escorpión.



¿Qué es una predicción astrológica? Las predicciones no son adivinanzas, no se trata de mirar una bola de cristal para predecir el futuro sino de analizar las potencialidades que existen dentro de la Carta Natal de cada persona, las inclinaciones que propician las posiciones y aspectos planetarios al ocurrir los tránsitos de los mismos cada año, los eclipses y su influencia dentro de cada persona. Como dice el viejo adagio astrológico "las estrellas inclinan, pero no obligan" y al conocer esas predisposiciones podemos tomar en nuestras manos las llaves del destino y asumir el karma con respeto, naturalidad y creatividad. Donald Trump

Problemas de salud

Problemas de salud

El Presidente de Estados Unidos Donald John Trump es un nativo del signo Géminis al haber nacido un 14 de junio de 1946 en New York con el Sendero de la Vida en el Número Cuatro y en el signo chino del Perro de fuego que ese año comenzó a regir el 2 de febrero de 1946 y se extendió hasta el 21 de enero de 1947. El año 2018 será precisamente el Año del Perro por lo que Trump estará pasando del ciclo tres al ciclo cuatro en sus años personales, una vez cumplido su cumpleaños en junio. Según su Carta Natal y las potencialidades del año chino el aspecto más relevante que se observa es un fuerte desgaste nervioso hacia finales del primer trimestre causado por las presiones derivadas de sus funciones como Presidente de Estados Unidos y la compleja situación internacional que se presentará en el 2018 con los álgidos puntos de Corea del Norte, las relaciones con Rusia y China, los países del Medio Oriente y América Latina. Después del primer trimestre veremos una faceta nueva dentro del Presidente que tendrá mucho que ver con su estado general de salud. Los eclipses de mediados de año tendrán un fuerte impacto en la Carta Natal del Presidente en su área de la salud y es posible deba alejarse temporalmente de la presidencia debido a trastornos asociados con su circulación, el corazón, diabetes incipiente y trastornos de origen nervioso. Debido a esa situación su mandato puede verse afectado. Enrique Peña Nieto

¿Separación sentimental?

¿Separación sentimental?

Nacido en el año del caballo y bajo el signo de Cáncer –julio 20 1966- se augura un año totalmente desvinculado de la política con intereses financieros y económicos unidos a los de su esposa Angélica Rivera, nacida un 2 de agosto en el signo de Leo en el año del gallo. Hacia mediados de año alrededor de la fecha de los eclipses ambas cartas natales están afectadas en la casa del matrimonio lo que podría indicar algún tipo de situación inestable en la pareja y la posibilidad de una separación en unos meses, aunque no se perfila como definitiva. El segundo semestre del año le colocará en una posición algo embarazosa respecto a ciertos escándalos de tipo financiero que podrían salir a la luz y tendrían que ver con negocios poco claros en los que el Presidente, de forma indirecta, se habría visto envuelto. Existe la tendencia a lanzarse a una empresa privada de gran envergadura una vez concluido su mandato y la posibilidad de radicarse durante cierto tiempo fuera del país mientras las aguas toman su nivel y se reestablece el equilibrio perdido. Luis Miguel

Un salto hacia la madurez emocional

Un salto hacia la madurez emocional

El siempre controversial ariano Luis Miguel estará frente a un año que se destacará por un ciclo de madurez emocional después de las etapas anteriormente vividas en años pasados. El primer trimestre será muy exitoso con la presentación de conciertos que le colocarán de nuevo en el centro de la atención de sus fans y de la prensa radial y televisiva. Nacido en el año del perro, que precisamente corresponde al año 2018 y bajo el signo de Aries, este período que vivirá al entrar en sus 48 años de edad marcará un antes y un después, una especie de cambio en la actitud personal del intérprete y la dedicación mayor a su carrera, hijos y familia en general, aunque no se ve una relación sentimental estable. Debido a la naturaleza de su personalidad ariana y las circunstancias existentes en su horóscopo puede decirse que Luis Miguel en el fondo se siente tremendamente solo y quisiera tener alguien realmente sincero a su lado con quien pudiera compartir sus éxitos personales y profesionales. Este año puede indicar ese salto cualitativo en su vida íntima que tanto necesita para terminar de madurar y crecer como ser humano. Shakira

¿Posible separación?

¿Posible separación?

El año 2018 comenzará muy bien para Shakira ya que Urano, regente de su signo acuariano, terminará su tránsito retrógrado y comienza un movimiento directo que neutralizará los efectos incompatibles que surgen del dragón signo de la colombiana, con el perro, que será el que regirá en el 2018 después del 15 de febrero. Por otra parte, Shakira entra en su ciclo personal cinco que es uno de los más interesantes dentro de su clave numerológica puesto que implica una evaluación o análisis de lo que ha sido su vida hasta ahora. Hacia mediados de año y relacionado con el ciclo de los eclipses existe una disposición algo complicada en su Carta Natal asociada con su vida sentimental en la que se aprecia un ciclo indefinido de separaciones o tensiones sentimentales. ¿Significará esto que para esa fecha se haya disuelto la hermosa relación entre Shakira y el famoso jugador Piqué con quien tiene dos hijos? El aspecto más conspicuo en su horóscopo está dado más bien a sus actividades filantrópicas y humanitarias que prevalecerán sobre sus intereses profesionales y artísticos ya que será recipiente de distinciones y honores asociados con esas actividades. El último semestre del año se presenta algo dudoso, con problemas familiares que podrían causarle tensiones nerviosas y ansiedad. Chiquis Rivera

Un replanteamiento sentimental

Un replanteamiento sentimental

Después del golpe emocional que significó su ruptura con Ángel del Villar y las repercusiones que tuvo en el orden personal y en su carrera, Chiquis parece estar nuevamente en forma para salir adelante y concentrar toda su energía en su trabajo. No se pronostican relaciones sentimentales fuertes sino más bien un fortalecimiento de sus vínculos familiares. Por otra parte, esta canceriana nacida en el año del Buey deberá enfrentar varias situaciones legales durante el primer semestre del año. Hacia la primera quincena del mes de junio con el tránsito de Venus directo por su signo, sin embargo, su vida amorosa parece empezar a encauzarse en una nueva dirección. Es posible que nos sorprenda después de los eclipses de agosto con una noticia inesperada. Al mismo tiempo hacia el mes de septiembre, cierta situación de índole familiar la colocará en una difícil posición, pero podrá salir bien de la misma y proyectarse de una manera muy fuerte, al estilo de su famosa mamá, derribando obstáculos y saliendo hacia adelante. Un aspecto que está incidiendo fuertemente en su horóscopo es el plano de la salud con tendencia a un aumento de peso descontrolado que podría causar una aparición temprana de diabetes. Afortunadamente con un régimen de vida adecuado y un plan integral en los diferentes aspectos de su salud también podrá superar esas circunstancias. Después del ciclo de los eclipses se planteará lo que se llamará su "evaluación sentimental" asombrando a todos con declaraciones inesperadas en ese sentido. Maluma (Juan Luis Londoño Arias)

Una carrera en ascenso

Una carrera en ascenso

Maluma es un ejemplo vivo de alguien que ha sido muy favorecido en su año natal chino. Si a un representante del Año del Gallo -bajo cuya égida estaremos hasta el 15 de febrero del año entrante cuando comience a regir el año del perro, dentro del horóscopo chino- es Maluma. Nacido un 28 de enero 1994 en Medellín, Colombia bajo el signo de Acuario y en el año del Gallo de agua ha comenzó su ciclo personal 3 de una forma estupenda, y después del próximo 28 de enero iniciará su año personal cuatro que se caracteriza por consolidación, solidez y firmeza en todo. Las perspectivas profesionales para el intérprete colombiano serán excepcionales, cosechará más éxitos y triunfos, recibirá galardones y reconocimientos y su fama irá en ascenso. No se observan enlaces de índole sentimental sino más bien aventuras que serán el centro de la comidilla de las revistas de farándulas en las cuales inclusive se llegará a cuestionar su orientación sexual, algo que el intérprete dejará muy claro. En general, las perspectivas que se presentan en su horóscopo no podían ser mejores. No obstante, hacia mediados de año y después del ciclo de los eclipses podría verse afectado por una situación de índole legal o familiar que le mantendría alejado de las tablas por un tiempo mientras se soluciona el malentendido. J Balvin (José Álvaro Osorio Balvin)

Éxitos y un compromiso serio a mediados de año

Éxitos y un compromiso serio a mediados de año

Para este taurano colombiano nacido en el año del Buey las cosas le van a ir muy bien puesto que en su Carta Natal se aprecian éxitos laborales y sobre todo una carrera my exitosa con éxitos de corte internacional. Debido a que el intérprete nació el 7 de mayo de 1985 en el 2018 comenzará a vivir su año personal cinco una vez terminado su ciclo de cumpleaños. Este ciclo es siempre uno de los más importantes dentro del período de los nueve años de vida de cada persona ya que marca la etapa de la reflexión, el análisis y la consolidación emocional. En el plano sentimental no se vislumbran compromisos de largo plazo puesto que la atención parece estar concentrada en su carrera. Después de su ruptura sentimental se ha mostrado muy reservado en su vida personal, tanto es así que llegó a rumorearse en los medios de la farándula que podría ser gay, algo que el cantante con buen sentido del humor dejó bien aclarado sin ningún tipo de homofobia ni sentimientos negativos. En el año actual existe una tendencia a la pareja después del mes de mayo en la que Balvin posiblemente nos sorprenda con el anuncio de un compromiso que en esta ocasión podría ser serio. Ricky Martin

Aparentemente no hay boda; ¿una película?

Aparentemente no hay boda; ¿una película?

Para Ricky Martin este año será decisivo en muchos aspectos puesto que como capricorniano estará entrando en el importante "retorno de Saturno", un evento que ocurre cada 30 años en el que su regente se coloca en su signo durante todo el año. Además, en el horóscopo chino, Ricky es Jabalí y el año entrante será el año del Perro el cual siente afinidad por su signo y no causa problemas serios ni dificultades que puedan ser de consideración. Debido a que nació un 24 de diciembre estará viviendo su año personal dos que indica el año de la pareja, la unión sentimental, las decisiones compartidas. Su relación sentimental está en un tono estable, aunque no exenta de rumores, altas y bajas, pero lo más significativo en este año será su aporte a las causas humanitarias que conjuntamente con otras personalidades contribuirá a fortalecer. Respecto a los rumores de su boda con su novio Jwan Yosef no parece probable en estos momentos, aunque como Ricky se encuentra en su ciclo dos, si existe algún tipo de matrimonio oficial sería hacia mediados de año en España donde Ricky tiene casa y ciudadanía. El último trimestre del año será muy importante para Ricky Martin por la presentación en diferentes escenarios y la posibilidad de actuar en una película lo cual indicaría otro giro diferente dentro de su exitosa carrera artística. Ninel Conde

Un primer semestre difícil, una etapa mejor en el amor

Un primer semestre difícil, una etapa mejor en el amor

Nacida en el año del dragón la mexicana Ninel Conde, una librana cuya vida personal no ha podido escapar al escándalo parece tener un año más tranquilo. Profesionalmente no se ven grandes logros, lo que sí resulta prometedor es una nueva óptica dentro de su vida familiar y sentimental puesto que se observa una relación poco usual al comenzar al terminar su ciclo tres el 29 de septiembre del 2018 y comenzar el cuatro que se caracteriza por la estabilidad, la base de la pirámide, la consolidación en todo lo que se haga. El año del perro no es ciertamente el más compatible con su signo chino y sus características personales y por eso el primer semestre del año resultará algo difícil en términos de trabajo y desenvolvimiento social, inclusive, al acercarse el período de los eclipses a mediados de año habrá ciertas situaciones de índole legal que podrían causarle tensión y dificultades personales, las cuales, afortunadamente, podrá superar.

Ritual del Niño Prodigio para año nuevo: