Escorpión – Sábado 26 de enero de 2019: te sentirás en la cima del mundo

Amor Una recomendación, Escorpión. Sonríele con toda la frescura y espontaneidad que tengas en tu corazón a la vida y a la oportunidad que te está brindando de rehacer tu escenario amoroso. No sigas insistiendo en lo inconveniente y adáptate a las nuevas circunstancias presentes como corresponde a la intuitiva naturaleza de tu signo.

Salud Relájate lo más posible en este día porque tu horizonte astral está cargado de actividades y situaciones nuevas las cuales podrían poner un grado mayor de tensión en tu vida. Toma las cosas como son, y no como quisieras que fueran.

Trabajo

No hagas nada de manera apresurada, revisa tu trabajo antes de entregarlo y no des por concluida tu tarea sin haberle echado una segunda ojeada. Te envuelven tendencias escapistas las cuales pueden conducirte a la irresponsabilidad lo cual no tiene nada que ver con la calidad laboral de tu personalidad.