Escorpión – Sábado 21 de abril del 2018: No te sentirás abandonado sentimentalmente

Amor

El aspecto energético actual del tránsito planetario de hoy te envuelve con un cariz seductor que embelesa a todos, particularmente a una persona especial para ti. Di lo que sientes, no te inhibas ni te quedes callado y tendrás mucho éxito en el amor.

Salud

Trabajo

Espera soluciones rápidas a una petición laboral, pero al mismo tiempo pon a funcionar tu intuición escorpiónida tradicional para no comprometer tu estabilidad con algo que pueda gestionarse de una forma tranquila, sin recurrir a abogados o jueces.

Dinero y fortuna



No te precipites y no pongas tus ahorros en manos ajenas, antes de tiempo. Un poco de paciencia no te vendrá nada mal. Eres una persona afortunada, pero confiar demasiado en tu buena estrella puede alejarte de la realidad del momento.