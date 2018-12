Escorpión – Sábado 15 de diciembre de 2018: se abren nuevos horizontes sentimentales

Tu intuición está recibiendo buenas ondas planetarias y si afinas tu sexto sentido te encontrarás de golpe con un dinero inesperado en medio de un viaje también imprevisto. La fortuna está de tu parte, y debes disfrutar esta buena racha. Tomarás decisiones osadas y actuarás con atrevimiento y temeridad. Si has tenido una discusión con tu pareja y estás esperando una respuesta no te impacientes. Estos días finales del año 2018 que tienes frente a ti serán de gran estímulo dentro de tu vida.

Salud

Cuídate la piel que en este ciclo está muy sensible. No dejes de aplicarte buenas cremas y aceites humectantes para mantenerla saludable y lozana. Si debes exponerte directamente a los rayos del Sol no olvides la protección adecuada.