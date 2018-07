Escorpión – Sábado 14 de julio de 2018: te alegrará un tono de renovación interior

La acción de la Luna en un signo de fuego es muy intensa en tu vida amorosa y en este sábado recibirás buenas noticias de quien hace tiempo no ves y te tenía muy preocupado. Una persona cercana a ti se está interesando mucho en tus cosas, no te impresiones por la diferencia de edad porque eso carece de la mayor importancia.

Amor

Alguien poco conocido te invita a una cita romántica y demasiado íntima que tal vez pueda desconcertarte inicialmente. No obstante, si te interesa la compañía de esa persona accede. No perderás nada con explorar esa posibilidad sentimental.

Salud



Estás sintiéndote mucho mejor de salud si padeces de trastornos crónicos, pero no por eso vayas a echar por la borda tus logros en ese sentido. Cuídate como lo has venido haciendo hasta hoy y no tendrás dificultades en estos próximos días.