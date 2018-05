Escorpión – Sábado 12 de mayo del 2018: la energía de la Luna en fuego te estimula

El ciclo planetario que tienes frente a ti es muy interesante puesto que debido al tránsito de Júpiter por tu signo y ahora la entrada de la Luna en el elemento fuego, se avecinan cambios en tu trabajo y viajes, tal vez una nueva relación, pareja, amigo. Hay una cuestión de familia que te está preocupando, Escorpión. Felizmente, con la energía procedente del movimiento lunar en este sábado esa cuestión inquietante está a punto de solucionarse íntegramente. Como verás, las cosas no eran tan malas como pensabas o te estaban haciendo creer.



Amor

No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a la persona que amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer.