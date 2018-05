Escorpión – Miércoles 9 de mayo del 2018: pronto estarás viviendo una excitante aventura

Este miércoles en que la Luna se desplaza a un signo de tu mismo elemento, o sea, agua, no dejes escapar el amor por falta de comunicación. Si estás distanciado de una persona querida no dilates el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado. Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate! Cumple tus deberes pausadamente y adquirirás experiencia para innovar e inventar. El momento es de aprendizaje y no de exageraciones. Si tratas de hacer más de la cuenta terminarías agotándote. La onda actual es rutinaria en tu sector laboral y también de acercamiento a quien una vez fue muy importante en tu vida y por motivos equis se alejó de tu lado.