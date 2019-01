Escorpión – Miércoles 9 de enero de 2019: se avecina un fin de semana excitante

Atiende la voz de tu ser interno, pero no confundas un temor con una premonición pues estás demasiado impresionable y podrías pensar que estás padeciendo de una enfermedad cuando lo cierto es solamente una preocupación pasajera. Lo que hubo es historia, lo que prevalece es el presente, y lo que quieras hacer con tu vida, Escorpión.

Amor

El amor no solamente es exigir, sino dar. No es posible esperar ser amado, sin amar. Tú lo sabes porque tu intuición en estos momentos está en un tono alto y sabes dónde ir y qué hacer para disfrutar plenamente lo que la vida te está ofreciendo. No obstante, pueden ocurrir algunos ligeros inconvenientes, tómalos todo deportivamente.