Escorpión – Miércoles 3 de enero 2018: Una percepción renovadora

Noticiero astrológico: La Luna se mueve en el signo de Leo. El único planeta que está retrógrado es el planeta enano o planetoide Ceres, en tránsito por Leo, todos los demás siguen directos.

Ojo, mucho ojo Escorpión. Este miércoles las cosas no son exactamente como piensas sino de otra forma y debes verlas con tu inteligencia natural para que les saques el mejor partido posible. Todo está cambiando, inclusive el amor y la amistad tienen rostros diferentes. Está llegando la hora de crear nuevas vivencias y no seguir viviendo de recuerdos que ya son parte de la historia y no del presente. Varios factores coinciden en tu horizonte astral y crean un paisaje astrológico que te permitirá ganar más dinero dentro de muy poco tiempo.



Amor

Hay situaciones del pasado que continúan gravitando en tu vida sentimental y si las sigues arrastrando en el presente te impedirán disfrutar plenamente la vida y gozar la relación armónica que ahora estás teniendo en tu paisaje afectivo.

Salud

Los aspectos planetarios favorecerán mucho tu recuperación si padeces de problemas asociados con la espalda o la columna en vertebral en general. Estás en un buen ciclo planetario y en un franco proceso de restablecimiento total.

Trabajo

Las personas que te rodean hoy en tu trabajo pueden estar adoptando una actitud demasiado cómoda y causar dificultades en tu actividad laboral. Haz lo tuyo, no te excedas en tus responsabilidades y deja bien claro hasta donde debes llegar.

Dinero y fortuna

Si no quieres perder dinero ni tener complicaciones en tus asuntos económicos debes mantener un pensamiento muy claro y desconfiar de los contratos o proposiciones que tienen demasiadas condiciones o cláusulas poco convincentes.