Escorpión – Miércoles 28 de noviembre de 2018: una etapa feliz en el amor, ¡vívela!

Triunfas en el amor y los asuntos de dinero así que aprovecha esta buena racha y haz las cosas como sientas tú, no como te digan otros. De esa manera neutralizarás los efluvios que podrían proceder de las combinaciones planetarias conflictivas en tu horóscopo.

Amor Una situación emocional del pasado se revive. Está reanudándose un ciclo amoroso interrumpido recientemente. Es hora de aprender de las experiencias vividas y con un poco de voluntad de tu parte harás que esta vez funcione lo que otrora no funcionó. Recuerda que ahora vives tu nuevo año de vida, que comenzó desde que terminó tu ciclo de cumpleaños hace unos días.

Salud Tu organismo reacciona a tu mente y si la misma está en paz y armonía, tu cuerpo también lo estará. Vigila tus reacciones pues no hay fuerzas negativas en tu horóscopo que no puedas superar con tu fuerza de voluntad, y tu salud se muestra bien auspiciada y en ascenso constante.

Dinero y fortuna

No todos los que te rodean comparten tu sentido de honradez, pero antes de señalar a nadie con un dedo hazle justicia a quienes lo merecen. No obstante, no pases por alto las actividades poco claras de los demás pues podrías verte envuelto en ellas, evita ser desconfiado, pero tampoco seas iluso.