Escorpión – Miércoles 27 de diciembre 2017: Tiempo de reunirte socialmente con amigos

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries. Los planetas Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Con las combinaciones astrológicas que se expanden en tu horóscopo escorpiónido notarás cómo inicias tu semana con una óptica diferente, y muy divertida. El tiempo aparentemente perdido te servirá para tomar mejores decisiones tanto en tu trabajo como en cuestiones sentimentales. No temas. Es tiempo para ir pensando en alguna reunión de amigos en la casa durante este fin de semana y pasarla junto a personas que sean de tu agrado. Mantén tus ojos y oídos muy abiertos ya que van a surgir oportunidades para compras y ventas exitosas y además, un viaje que está en ciernes el cual cristalizará en el momento menos esperado. Las cosas que te inquietaban se están resolviendo y giran a tu favor, Escorpión.



Amor

Las situaciones que surgen no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida pues tu tiempo es lo único que realmente tienes.

Salud

Con constancia y dedicación lograrás superar ciertos hábitos de salud que te envuelven y si te empeñas recuperarás tu peso ideal y nuevamente estarás en las mejores condiciones físicas para enfrentar cualquier reto en tu vida cotidiana y comenzar el próximo 2018 de una forma completa y dinámica.

Trabajo

No te alarmes por rumores ni te dejes llevar por las corrientes negativas de quienes están siempre creando conflictos en el trabajo porque podrías ser objeto de manipulación por parte de ellos y ser utilizado por gentes oportunistas que se aprovechan de tu buena disposición para salirse con la suya.

Dinero y fortuna

Espera un poco y no te precipites a poner tu dinero en un negocio poco serio que no te inspire confianza. Hay personas a tu alrededor interesadas en tu crédito y propiedades, cuídate de ellas y no hagas nada irresponsable. Consulta con quienes tienen más experiencia que tú en este tipo de gestiones.