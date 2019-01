Esa persona no cesa de pensar en ti. A pesar que no te esté llamando constantemente ni en contacto permanente contigo, sus pensamientos son lindos y orientados hacia ti.

Trabajo

Las cuestiones laborales están bien auspiciadas así que tranquilo. Si tienes empleo fijo no hay motivos para inquietarte, si estás desempleado o has quedado sin trabajo en estos días, no te angusties, todo lo que sucede conviene si no te desalientas y mantienes el entusiasmo que es el motor del éxito, Escorpión.