Escorpión – Miércoles 19 de diciembre de 2018: se avecina un fin de año sorprendente

Amor



Encógete de hombros si algo en tu relación no funciona como anhelas y no te culpes de lo que realmente no tiene que ver contigo, haz hecho lo que debías, no cargues responsabilidades ajenas sobre tus espaldas. El amor es una carretera de dos vías y no se puede ir solamente en la dirección que la otra persona quiere, el amor es libertad, no sumisión ni esclavitud.