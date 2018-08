Escorpión – Miércoles 15 de agosto de 2018: descubrirás el amor en lugares insólitos

Tú eres lo suficientemente inteligente e intuitivo para separar la verdad, de la mentira y ahora, con la Luna en tu signo, se te acercarán varias personas que querrán enredarte o llevarte a su submundo de trapisondas, mentiras y falacias. No te envuelvas socialmente con ese tipo de gentes que te perjudicarían, de entrada, te hacen perder tiempo, luego tergiversan lo que dices o haces.

Amor

El tiempo que pasas junto a una persona no se mide tanto por la cantidad, sino por la calidad porque si estás junto a alguien y en lugar de compartir entre los dos se ponen a atender el teléfono entonces se cumple aquello de “no hay peor soledad que aquella en la cual estamos rodeados de personas, pero nos sentimos totalmente solos”.

Salud



Si padeces de trastornos en la piel o eres muy sensible a los rayos ultravioletas del Sol no te excedas cuando te expones a la intemperie, protégete adecuadamente y así evitarás males futuros ya que en esta etapa estás muy sensible.