Escorpión – Miércoles 11 de julio de 2018: Una percepción renovadora

La gran energía que procede del planeta Júpiter en tu signo está creando lo que se llama el escenario de las realizaciones sentimentales, Escorpión. ¿Conociste a alguien recientemente que te trae sin poder dormir? Tú también le impactaste así que no pierdas tiempo ni te dejes llevar por el pesimismo.

Amor



Suele decirse que la peor soledad no es aquella en la que estamos físicamente solos, sino cuando estamos junto a una persona que nos hace sentir solos. El momento actual requiere tranquilidad para poder disfrutar tu relación sin complicaciones, pero si algo no funciona bien, no lo dejes pasar sin atenderlo.