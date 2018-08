Escorpión – Miércoles 1 de agosto de 2018: un toque apasionado en tu vida

En cuanto a ese dinero que perdiste ahora tienes posibilidades de recuperarlo. Posiblemente notes una actitud algo extraña en la persona que te interesa y esto podría confundirte, pero debes mantener tu espíritu alegre y confiado para que no te afecte emocionalmente pues posiblemente sea solamente una falsa impresión.

Amor

Todos los movimientos astrales que están incidiendo en tu horóscopo son altamente positivos y depende de ti que los utilices adecuadamente para no malgastar tu tiempo ni energía haciendo cosas que no te conducen a ninguna parte. En el amor verás enseguida los resultados porque desde hoy las dificultades que te asediaron en días pasados quedarán totalmente superadas.

Salud

Trabajo

Ahora se abre una oportunidad laboral diferente que hasta ahora no habías considerado y que puedes realizar desde tu casa en horas extras. Aprovecha esta ocasión para hacer algo que produzca dinero y te divierta.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la onda intuitiva que te está envolviendo e impulsando a realizar lo que hasta ahora no te habías atrevido. Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Escorpión: adelantarte a prometer algo que luego no podrás cumplir.

¿Qué debo evitar?: las preocupaciones excesivas por lo que no se puede resolver en estos momentos.