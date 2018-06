Escorpión – Martes 5 de junio del 2018: insistir demasiado no es aconsejable

Este es tu martes de los cambios sorprendentes en los que estarás al frente de una responsabilidad nueva y deberás actuar con sensatez y equilibrio en lo que digas o hagas para no dejar que los humos se te suban a la cabeza, no te dejes adular por los manipuladores. En el amor hay un tono intenso, lleno de pasión que acerca a ti a quien realmente vale la pena porque en su corazón hay sinceridad y franqueza. Se avecinan momentos felices dentro de tu vida familiar con la realización de un sueño que parecía imposible. Te espera una grata sorpresa.

Salud Aléjate de situaciones tensas en las que puedas perder los estribos. No te expongas a los vaivenes de personas irresponsables y malcriadas ni al humo de los fumadores o gentes desconsideradas. Tus reacciones emocionales influirán sobre tu organismo causando problemas si dejas que te dominen esas emociones negativas.

Trabajo Planea desde temprano este martes las tareas laborales que debes realizar durante el resto de la semana. Si no organizas tu agenda no podrás disfrutar tus días de descanso tan importantes para equilibrar y armonizar apropiadamente tu salud. ¡Ahora es el momento!

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes hay buena compatibilidad con Tauro, que es tu opuesto, así como con Cáncer y Piscis, por donde hoy transita la Luna.

La relación más tensa: evita las discusiones con personas nativas de Leo y Aries, o de Géminis.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad con agua es alta aunque algo tensa con nativos de tu propio signo Escorpión, es buena con los signos de tierra y también se beneficia Libra, que es de aire, no así Géminis.

Si estás soltero o soltera: no te sentirás solo o sola en ningún momento ya que no te faltará la compañía de personas muy agradables.