Escorpión – Martes 26 de diciembre 2017: Solucionarás lo que te parecía imposible

Escorpión

Descubres sentimientos ocultos

La energía de Venus en tránsito te ayudará a descubrir sentimientos ocultos en las demás personas, los afectos y los desafectos lo que vale la pena y lo que no lo vale. Ahora diferenciarás la verdad de la mentira y sabrás muy bien a qué atenerte en cada encuentro y situación que se produzca. No te dejes llevar por quienes tratan de manipularte, con Escorpión eso no funciona. Foto: Shutterstock | Univision

