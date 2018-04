Escorpión – Martes 24 de abril del 2018: tu carisma personal está en alza

Durante estos días pasados, tal vez por la doble influencia de Júpiter, retrógrado en tu signo, y tu regente, Plutón, en ese movimiento, has estado preocupándote por algo que dijiste y luego te percataste no debías haber dicho. Te sentirás muy bien una vez que hayas sacado de adentro de ti esas ideas que te dan vueltas en la cabeza y te quitan el sueño. No te dejes impresionar por lo que te digan, sigue tus intuiciones ahora que las posibilidades del éxito en lo que hagas son muy altas. Toma cada demora u obstáculo como un acicate para crecer aún más.