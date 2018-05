Escorpión – Martes 15 de mayo del 2018: un novilunio inspirador, y excitante

Atención, Escorpión, esta segunda quincena de mayo que está comenzando con el novilunio y el tránsito de Urano habrá sorpresas en tu vida afectiva. Tu aguda percepción síquica y el conocimiento de tu ser interno te ayudarán notablemente a la hora de tomar importantes decisiones asociadas con tu familia, trabajo y amistades en general. Sin embargo, no te olvides que mientras Júpiter esté retrógrado en tu signo y tu regente Plutón también continúe en ese movimiento las cosas no suelen ser tan fáciles como cuando estos aspectos no están presentes en tu horóscopo escorpiónido.