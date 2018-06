Escorpión – Martes 12 de junio del 2018: tu sexto sentido está muy atinado, atiéndelo

Noticiero astrológico: la Luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, en tu signo, Saturno y el planetoide Plutón, que es tu regente, siguen retrógrados.

Está ocurriendo un tránsito planetario que impacta tu elemento agua y mañana, con el novilunio, tu paisaje astral está cambiando radicalmente desde hoy, Escorpión. Siempre se puede hacer algo diferente y un tanto atrevido en la intimidad para darle un toque picaresco a la relación. Ahonda en tus sentimientos personales, explora tu propia sexualidad y no te limites. Tu pareja merece ese toque fresco y al hacerlo contribuirás a romper la monotonía y el tedio creando una situación estable en lo que parecía estar en peligro de perderse o enfriarse.

Amor

¡Concéntrate más en el amor, Escorpión! Una fuerza interior dentro de tu ser interno te impulsará a encontrar lo que buscas en la figura de una persona algo más joven que tú la cual te admira. Si estás soltero o soltera ya sabes qué hacer.

Salud

En esta etapa próxima al novilunio tu cuerpo te avisa si algo no está funcionando bien. Si escuchas atentamente esa voz interior no cometerás errores. Si no te sientes con deseos de comer, mejor no lo hagas, vibra al ritmo de la naturaleza interna.

Trabajo

Tu gestión directa y tu actitud decidida son los factores que garantizarán la consecución del empleo que buscas. Hoy es un día ideal para esas gestiones pues estás en un martes cargado de posibilidades y a partir de mañana, con el impacto del novilunio asociado al tránsito de Mercurio por tu elemento, agua, las cosas serán aún mejores.



Dinero y fortuna

Evita las actitudes testarudas o tozudas. No seas demasiado exigente porque si insistes en cobrar la suma completa que alguien te debe no obtendrías nada, mejor es establecer un compromiso parcial de pagos, que no quedarse sin un solo centavo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la experiencia previa que has acumulado en el pasado al enfrentar situaciones similares a las que ahora vives.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Escorpión: usar la ironía o las palabras de doble sentido, tipo indirectas, frente a una situación de duda con tu pareja o un amigo.

¿Qué debo evitar?: las indiscreciones involuntarias, comentar algo confidencial con otra persona.

Frase del día: los seres buenos perdonan, y olvidan porque si no hay olvido no hay perdón real.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes hay buena compatibilidad con Tauro, que es tu opuesto, así como con Cáncer y Piscis.

La relación más tensa: evita las discusiones con personas nativas de Aries o de tu mismo signo Escorpión.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad con agua es alta aunque algo tensa con Escorpión, es buena con los signos de tierra y también se beneficia Libra, que es de aire.

Si estás soltero o soltera: estás a punto de terminar algo que no te conviene y estarás libre nuevamente para el amor.