Escorpión – Lunes 7 de mayo del 2018: el amor y el romance vibran en tu entorno

No continúes lamentándote por sucesos que están fuera de tu control porque las circunstancias que ahora son tu realidad se presentan muy diferentes de las que ocurrieron hace tiempo atrás. No mires el pasado, vive el presente y disfrútalo a plenitud.

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu disposición a enfrentar una realidad de una manera inteligente y sensible. Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Escorpión: obviar una situación que merece ser resuelta desde ahora mismo. ¿Qué debo evitar?: la divagación o vaguedad, la imprecisión a la hora de plantear un tema de conversación relevante.

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Sagitario.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra.

Si estás soltero o soltera: si continúas por el camino que has escogido en el amor no tendrás problemas, pero si te desvías entonces surgirían muchas dificultades.