Escorpión – Lunes 28 de enero de 2019: no hay nada imposible para el amor

Amor Se abre un ciclo muy interesante en el que vas a tener que efectuar elecciones sentimentales si te encuentras con más de una persona dándote vueltas en la cabeza. No te comprometas. Espera un poco más de tiempo. Las decisiones tomadas durante este período no suelen ser siempre las mejores pues están teñidas de emoción por la acción de la Luna escorpiónida.



Salud

No te descuides si anteriormente has tenido problemas con tu salud y estás sometido a tratamientos médicos. No vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas. Si has faltado a una cita con tu profesional de la salud acude cuanto antes y ponte en forma para la temporada que se avecina.