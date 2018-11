Escorpión - Lunes 26 de noviembre de 2018: un comienzo de semana muy divertido

Sucederán varias cosas que podrían inquietarte, sobre todo ahora que Mercurio y Urano están retrógrados. Si aprovechas lo que te ocurre como una experiencia y lección para desarrollarte estarás actuando de forma inteligente. Continúa una etapa de crecimiento laboral a tu alrededor y aunque en estos momentos te puedas sentir incómodo por ciertas situaciones ambientales, causadas tal vez por el tránsito retrógrado de Mercurio no te desalientes pues todo pasará. Insiste y obtendrás respuestas.

En los asuntos del amor no te impacientes. Algo que esperabas desde hace tiempo te dará excelentes resultados. Sigue tus corazonadas y aplícalas de una manera adecuada dentro de tu realidad sentimental.

Amor

Tu interés hacia una persona que está en el extranjero o quizás conociste hace poco te está impulsando a un viaje y quizás pronto estés en un avión, buscando el encuentro con quien no puedes sacar de tu mente, noche y día.

Salud

Trabajo



La idea del cambio te da vueltas en la cabeza. Estás algo disperso, así que cuida tu trabajo y no dejes las cosas importantes para última hora porque terminarías haciendo algo que no es digno de ti. Lo que sucede es que te estás precipitando demasiado y eso no es conveniente.