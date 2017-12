Escorpión – Lunes 25 de diciembre 2017: Iniciarás algo novedoso

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis desplazándose hacia Aries. Se inicia el tránsito directo del planeta Venus por el signo de Capricornio. Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Estás en un buen ciclo planetario, pero debes poner de tu parte para alejar de ti el pesimismo y la negatividad. Podrías sentir una especie de temores vagos o ansiedades relacionados con tu trabajo pues piensas que podrías perderlo en cualquier momento debido a los rumores de despidos a tu alrededor. Desecha esos temores y aprensiones que surgen por la influencia de gentes negativas a tu alrededor. Aprovecha una invitación social y no la desestimes porque en esa reunión pueden ocurrir encuentros importantes y conocer a personas influyentes, con buena posición económica, capaces de ayudarte en tus asuntos de dinero y tus negocios.



Amor

No te empeñes en una relación que parece no funcionar y dale tiempo al tiempo. Si te han dicho que no quieren nada contigo, o la persona que amas se alejó de tu lado, hoy no debes buscarla sino dejarla en paz para que reconsidere su decisión.

Salud

Si estás bajo un tratamiento médico intensivo y no notas resultados inmediatos, no te inquietes porque cada medicina y terapia requieren su tiempo de acción y reacción. Lo mejor es hacer como te han indicado y no recetarte por tu cuenta.

Trabajo

Podrás aplicar fácilmente tus ideas a los problemas concretos que surjan en tu trabajo, pero deberás contar con el apoyo de tus compañeros si estás dispuesto a solicitar algún cambio de condiciones en tu ambiente laboral. Actúa con sensatez.

Dinero y fortuna

El ciclo que se aproxima será muy propicio para ayudarte a realizar buenos negocios. Dispondrás de recursos para comprar los equipos que te ayudarán a aumentar tus ingresos y resolver cuestiones económicas y deudas atrasadas.