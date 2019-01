Escorpión – Lunes 21 de enero de 2019: el eclipse trae un despertar en tu mundo interior

Hay buenos movimientos planetarios a tu alrededor que favorecen la recepción y aumento de dinero. Mantente atento a todo lo que está sucediéndote ahora bajo el efluvio del eclipse. Sin embargo, hay también una fuerte tendencia al gasto excesivo y al derroche así que no te dejes llevar por fantasías y pon los pies sobre la tierra.

En el plano sentimental estarás cosechando lo que una vez sembraste, el cariño y al amor que diste, vuelve a ti. Recuerda siempre que la energía del amor es aquella que mientras más damos, más crece dentro de nosotros, así que no te preocupes por lo que otras personas digan o hagan, tú sigue como vas y vas bien.

Amor

Podrías estar en el medio de un escenario poco estable en el plano emocional. No vayas a permitir que esas esperanzas y sueños se destruyan por prestarle atención a murmuraciones, chismes e intrigas de personas envidiosas o ex amantes rencorosos y frustrados. Tu percepción está clara, no te dejes engañar. Tú sabes siempre como poner las cosas en su sitio.