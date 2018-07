Escorpión – Lunes 2 de julio del 2018: tu lado más íntimo sale a relucir

Si te sientes atraído alguien en particular no empieces a hurgar las razones ni los por qué, deja que fluya la corriente de la vida y disfrútala. Tú sabes cómo hacerlo porque tu signo es intenso, apasionado y profundo.

Amor

El amor ocurre y no tiene explicación. Simplemente disfruta hoy esta oportunidad que te está dando la vida de ser feliz y vivir una aventura romántica.

Salud

Utiliza esta energía planetaria del lunes para reevaluar tus planes de salud y sacar de tu vida lo superfluo. Concede las prioridades necesarias a tu alimentación y ejercicios, pero no descuides tus horas de sueño y descanso.

Trabajo

Dinero y fortuna



Cuida el dinero que con tanto esfuerzo has ganado y no lo derroches con amistades las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amigos y mantén solamente a los leales.