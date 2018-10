Escorpión - Lunes 15 de octubre de 2018: se subrayan tus mejores cualidades

Lo que has estado pensando se materializa y pronto tendrás en tus manos eso que buscabas. También hay una noticia muy positiva asociada con un negocio o proyecto nuevo que tiene que ver con gentes influyentes en una gran empresa.

El día se presenta muy alentador y debes aprovecharlo totalmente para no complicarte pensando en lo que no puedes resolver sino más bien concentrarte en todo lo que hay en tus manos, Escorpión. ¡Tienes luz verde para el amor! Estás entrando en una etapa previa a tu ciclo de cumpleaños y no debes desestimar las oportunidades que surjan.