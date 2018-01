Escorpión – Lunes 15 de enero 2018: No te dejes estropear el día

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio. Los planetas están todos directos con la excepción del planeta enano Ceres que está en movimiento retrógrado por el signo de Leo.

Haz lo tuyo, vive tu vida amorosa con tu pareja, familia y amigos, pero no dejes que el deseo de imponer tus criterios te amarguen el fin de semana cuando llegue. No pierdas tiempo tratando de convencer a los demás de la validez de tus ideas políticas o religiosas porque estarías gastando tus energías, sobre todo si se trata de un pariente testarudo. Los fanáticos no entienden razonamientos y es mejor dejarlos que sigan su camino.



Amor

En estos momentos tu capacidad de sorpresa está en alza y te maravillas de lo que descubres dentro de ti lo cual alegrará a la persona amada con tus ocurrencias. Sigue esas inspiraciones, sé fiel a tu naturaleza y obra con la profundidad y sinceridad que caracteriza tu signo de agua, Escorpión.

Salud

Hay una fuerte receptividad orgánica en tu cuerpo lo cual es una espada de dos filos. Si ingieres alimentos sanos los aprovechará al máximo, pero si por el contrario le das alcohol, drogas o nicotina los resultados serán muy dañinos.

Trabajo

Júpiter, directo en tu signo, favorece los viajes. Ve preparando tu equipaje, y tu ligera maleta porque no serán jornadas largas sino cortas, pero súbitas y de un día para otro. Tu trabajo empieza a cobrar un desenvolvimiento y ritmo muy promisorios.

Dinero y fortuna

Si tienes algún negocio familiar o tu socio es tu pareja, cuñado, suegro o suegra este es un día excelente para reunirse en casa y para fortalecer de esa manera los lazos afectivos y de trabajo, e idear entre todos planes que generen más dinero, pero deberás hacer acopio de tu paciencia para evitar confrontaciones con gente terca.